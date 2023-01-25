ДПСУ показали, як разом із Силами оборони розбили танк армії РФ біля Бахмуту

У районі Бахмута прикордонники спільно з Силами оборони знищили танк армії РФ. Відео удару по техніці російських військ показала Державна прикордонна служба України.



Зазначається, що днями прикордонники-аеророзвідники вистежили бойову машину російських окупаційних військ, яка сховалась за лісосмугою та обстрілювала Бахмут. Координати були передані командуванню Сил оборони і згодом ЗСУ артилерією знищили танк окупантів.

«Карма в дії: окупанти обстрілювали Бахмут і отримали снаряд у відповідь», - розповіли прикордонники.

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