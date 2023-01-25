США произведут для Украины 31 танк Abrams – СМИ

США выделят 400 миллионов долларов на производство 31 танка M1 Abrams, которые затем поставят Украине, передает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.



«Администрация Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams на сумму $400 млн, сообщили два представителя властей, знакомых с ситуацией. Танки построит компания General Dynamics Corp», – пишет агентство.



Средства на эти танки поступят в рамках финансового пакета «Инициатива содействия безопасности Украины».



Ожидается что в 19:00 по Киеву президент США Джо Байден выступит по вопросу оказания американской помощи и объявит о поставках танков Украине.



M1 Abrams – основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. США располагает более 2,6 тысячи единиц различных модификаций M1 Abrams, свыше 3,4 тысяч машин находятся на хранении.



Ранее в среду власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. Также немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.



Leopard 2 – основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.