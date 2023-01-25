США зроблять для України 31 танк Abrams – ЗМІ

США виділять 400 мільйонів доларів на виробництво 31 танка M1 Abrams, які потім поставлять Україні, передає у середу Bloomberg із посиланням на джерела.



«Адміністрація Байдена відправить Україні 31 танк M1 Abrams на суму $400 млн, повідомили два представники влади, знайомі із ситуацією. Танки збудує компанія General Dynamics Corp», – пише агентство.



Кошти на ці танки надійдуть у рамках фінансового пакету «Ініціатива сприяння безпеці України».



Очікується, що о 19:00 за Києвом президент США Джо Байден виступить з питання надання американської допомоги та оголосить про постачання танків Україні.



M1 Abrams – основний бойовий танк збройних сил США, перебуває на озброєнні з 1980 року. США має в своєму розпорядженні понад 2,6 тисячі одиниць різних модифікацій M1 Abrams, понад 3,4 тисячі машин знаходяться на зберіганні.



Раніше в середу влада ФРН прийняла рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. Також німецька влада дасть союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 на Україну.



Leopard 2 – основний бойовий танк бундесверу. Складається також на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії, Нідерландів. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, всього вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка.