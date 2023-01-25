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«ЛНР» показала наслідки обстрілу Кремінної та Рубіжного

25 січня 2023, 22:05

«ЛНР» показала наслідки обстрілу Кремінної та Рубіжного

«ЛНР» показала наслідки обстрілу Кремінної та Рубіжного

Угруповання «ЛНР» показало на фото наслідки удару по окупованих Кремінному та Рубіжному. У угрупуванні заявили, що удар був завданий українською армією з реактивних систем залпового вогню HIMARS. Під удар потрапив Рубіжський придорожній готель. Українська сторона інформацію наразі не коментувала.

Стверджується, що по Кремінній було випущено 6 ракет. У місті зруйновано районну музичну школу, середню школу № 4, навчально-виховний комплекс, а також пошкоджено будівлю адміністрації району та кафе «Теремок».

ЗСУ продовжують вести бої за Кремінну.

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