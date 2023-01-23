«ЛНР»: В Кременной в ходе обстрела погиб ребенок, четыре человека ранены

Маленькая девочка погибла, две женщины и двое мужчин получили ранения в результате обстрелов Кременной 21 января. Об этом заявил боевик «народной милиции» группировки «ЛНР» Андрей Марочко.



Уточняется, что получили ранения мужчины 1958 и 1959 годов рождения, женщины 1981 и 1999 годов рождения, по адресу улицам Спортивная и Куйбышева. Ранение, несовместимое с жизнью, получила девочка 2021 года рождения.



В «СЦКК ЛНР» утверждают, что в прошлом году в Луганской области в результате военных действий погибли 169 человек, в том числе 21 ребенок.