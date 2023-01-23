Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут Соледар

Пентагон видит успехи ВСУ под Кременной

23 января 2023, 22:25

Пентагон видит успехи ВСУ под Кременной

Украинские военные добиваются успеха в районе Кременной (Луганская область). Об этом написал в Twitter корреспондент Пентагона Джек Детч со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

По его словам, контрнаступление Вооруженных силу Украины вблизи захваченной Россией Кременной принесли «‎некоторые дополнительные успехи». Город оккупирован в апреле 2022 года.

Как сообщает «‎Голос Америки»‎, чиновник Пентагона рассказал, когда в Украину поступят боевые машины пехоты Bradley — первые «убийцы танков‎» ‎приедут в ближайшие недели.

«‎В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на предоставлении украинцам возможностей, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя»‎, — сказал источник.

Комментируя текущую ситуацию, он подчеркнул, что после серьезных потерь в Бахмуте российские войска пытаются подкрепить свои позиции на всей линии фронта десятками тысяч мобилизованных, но они плохо оснащены и обучены — Россия в спешке бросает мобилизованных на поле боя.

Также в Пентагоне подтвердили, что несмотря на наступательные усилия армии РФ, ВСУ продолжают успешно держать строй и оборонять Бахмут.

 Высокопоставленные американские чиновники советуют Украине воздержаться от начала крупного наступления на российские войска до тех пор, пока не будут осуществлены последние поставки американского оружия и не будет проведено обучение.

18 января сообщалось, что в ближайшие дни, США объявят об одном из своих крупнейших пакетов военной помощи Украине.

6 января сообщалось, что в новый пакет военной помощи от США на сумму более трех миллиардов долларов включены боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, самоходные гаубицы, ракетное вооружение, боеприпасы и другая оборонная помощь.

Еще по теме

Места
Украина Сша
Организации
Пентагон
Прочее
Война Военная помощь

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:48
«ЛНР»: В Кременной в ходе обстрела погиб ребенок, четыре человека ранены
14:17
Минобороны РФ заявило о захвате села Краснополевка под Соледаром
14:13
Из-за обстрела в Донецке пострадали четверо людей — оккупационные «власти»
12:25
В Луганской ОВА рассказали о ситуации с ценами на продукты в оккупации
09:56
Путин создал в захваченном Донецке управление ФСБ
09:17
Потери оккупантов от взрыва в Кадиевке насчитывают не один десяток людей — Гайдай
23:00
Главные события в оккупации 22 января
18:55
«ДНР» заявила о сбитии ракеты «Точка-У» над Иловайском
23:00
Главные события в оккупации 21 января
22:05
Возможно ли окончание войны в 2023 году: анализ ►
17:23
В Донецке погиб мужчина, его тело лежит на улице
13:53
Что говорят жители Донецка о войне и чего ждут в 2023 ►
10:15
«ДНР» заявила о ранении пятерых мужчин в Донецке и Горловке
23:56
Главные события в оккупации 20 января
10:59
Оккупанты изменили тактику перемещения техники в районе Мариуполя
все новости
22:25
Пентагон видит успехи ВСУ под Кременной
21:41
Луганская область: местные жители остались без медпомощи — больницы отданы россиянам ►
21:08
Польша намерена передать Украине Leopard вне зависимости от решений других стран - МИД
20:45
Кулеба: Вопрос о передаче Украине боевых самолетов сдвинулся с мертвой точки
20:31
Жена командира полка «Азов»: В российском плену до сих пор около 2000 военных из «Азовстали»
19:35
«ДНР» заявила о ранении жителя Горловки
19:30
Армия РФ ударила ракетами по Краматорску. Мэр показал последствия
19:11
Россияне обстреляли громаду в Сумской области: Погибла женщина
18:58
Осталось чуть больше 20% — ГУР о количестве высокоточных ракет в России
18:34
СМИ: В Норвегии задержали экс-командира из ЧВК «Вагнера», который просил о политическом убежище
18:10
В Мариуполе чаще всего жалуются на высокие цены на продукты — «‎ДНР» ‎‎
17:55
ЕС одобрил пакет военной помощи Украине на 500 млн евро
17:32
Задержаны «‎продавцы» украинского гражданства россиянам‎ — СБУ
17:08
Ракетный удар по дому в Днепре: Тела восьми погибших до сих пор не опознаны
16:54
В Херсонской области в ходе обстрела погиб мужчина
все новости
ВИДЕО
Луганская область: местные жители остались без медпомощи — больницы отданы россиянам ► Луганская область: местные жители остались без медпомощи — больницы отданы россиянам ►
23 января, 21:41
Возможно ли окончание войны в 2023 году: анализ ► Возможно ли окончание войны в 2023 году: анализ ►
21 января, 22:05
Бои за Бахмут: В городе остаются девять тысяч человек Бои за Бахмут: В городе остаются девять тысяч человек
21 января, 22:00

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама