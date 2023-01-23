Пентагон видит успехи ВСУ под Кременной

Украинские военные добиваются успеха в районе Кременной (Луганская область). Об этом написал в Twitter корреспондент Пентагона Джек Детч со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.
По его словам, контрнаступление Вооруженных силу Украины вблизи захваченной Россией Кременной принесли «некоторые дополнительные успехи». Город оккупирован в апреле 2022 года.
Как сообщает «Голос Америки», чиновник Пентагона рассказал, когда в Украину поступят боевые машины пехоты Bradley — первые «убийцы танков» приедут в ближайшие недели.
«В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на предоставлении украинцам возможностей, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя», — сказал источник.
Комментируя текущую ситуацию, он подчеркнул, что после серьезных потерь в Бахмуте российские войска пытаются подкрепить свои позиции на всей линии фронта десятками тысяч мобилизованных, но они плохо оснащены и обучены — Россия в спешке бросает мобилизованных на поле боя.
Также в Пентагоне подтвердили, что несмотря на наступательные усилия армии РФ, ВСУ продолжают успешно держать строй и оборонять Бахмут.
Высокопоставленные американские чиновники советуют Украине воздержаться от начала крупного наступления на российские войска до тех пор, пока не будут осуществлены последние поставки американского оружия и не будет проведено обучение.
18 января сообщалось, что в ближайшие дни, США объявят об одном из своих крупнейших пакетов военной помощи Украине.
6 января сообщалось, что в новый пакет военной помощи от США на сумму более трех миллиардов долларов включены боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, самоходные гаубицы, ракетное вооружение, боеприпасы и другая оборонная помощь.