Пентагон видит успехи ВСУ под Кременной

Украинские военные добиваются успеха в районе Кременной (Луганская область). Об этом написал в Twitter корреспондент Пентагона Джек Детч со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.



По его словам, контрнаступление Вооруженных силу Украины вблизи захваченной Россией Кременной принесли «‎некоторые дополнительные успехи». Город оккупирован в апреле 2022 года.



Как сообщает «‎Голос Америки»‎, чиновник Пентагона рассказал, когда в Украину поступят боевые машины пехоты Bradley — первые «убийцы танков‎» ‎приедут в ближайшие недели.



«‎В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на предоставлении украинцам возможностей, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя»‎, — сказал источник.



Комментируя текущую ситуацию, он подчеркнул, что после серьезных потерь в Бахмуте российские войска пытаются подкрепить свои позиции на всей линии фронта десятками тысяч мобилизованных, но они плохо оснащены и обучены — Россия в спешке бросает мобилизованных на поле боя.



Также в Пентагоне подтвердили, что несмотря на наступательные усилия армии РФ, ВСУ продолжают успешно держать строй и оборонять Бахмут.



Высокопоставленные американские чиновники советуют Украине воздержаться от начала крупного наступления на российские войска до тех пор, пока не будут осуществлены последние поставки американского оружия и не будет проведено обучение.



18 января сообщалось, что в ближайшие дни, США объявят об одном из своих крупнейших пакетов военной помощи Украине.



6 января сообщалось, что в новый пакет военной помощи от США на сумму более трех миллиардов долларов включены боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры, самоходные гаубицы, ракетное вооружение, боеприпасы и другая оборонная помощь.