Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону под Бахмутом и Угледаром, идут тяжелые бои – Маляр

Российские военные усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях в Донецкой области. Идут тяжелые бои, сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.



«Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов. Интенсивность боев растет», – подчеркнула Маляр.



Заместительница отметила, что против количественного преимущества российских войск работает преимущество в профессионализме военного командования ВСУ и мужестве украинских военных.