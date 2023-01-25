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Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону под Бахмутом и Угледаром, идут тяжелые бои – Маляр

25 января 2023, 22:25

Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону под Бахмутом и Угледаром, идут тяжелые бои – Маляр

Российские военные усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях в Донецкой области. Идут тяжелые бои, сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

«Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов. Интенсивность боев растет», – подчеркнула Маляр.

Заместительница отметила, что против количественного преимущества российских войск работает преимущество в профессионализме военного командования ВСУ и мужестве украинских военных.

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