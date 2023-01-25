Російські війська намагаються прорвати українську оборону під Бахмутом та Вугледаром, йдуть важкі бої – Маляр

Російські військові посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках у Донецькій області. Ідуть важкі бої, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



«Противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, зазнає значних втрат, але не відмовляється від своїх планів. Інтенсивність боїв зростає», – наголосила Маляр.



Заступниця зазначила, що проти кількісної переваги російських військ працює перевага у професіоналізмі військового командування ЗСУ та мужності українських військових.