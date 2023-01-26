Армия РФ ночью ударила по Купянску ракетой «С-300»

Ночью российские оккупационные войска обстреляли Купянск Харьковской области ракетой, предварительно «С-300». Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, отметив, что обошлось без жертв и пострадавших.



В Купянске, по его словам, ночным ударом войск РФ разбит личный автомобиль сотрудника Нацполиции, а в течение суток в населенном пункте артиллерией оккупантов был разрушен жилой дом, магазин запчастей, объект гражданской промышленности.



Также, как рассказал глава Харьковской ОВА, российские войска минувшие сутки продолжали обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

«В пгт Двуречная Купянского района поврежден частный жилой дом. В Волчанске вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение и объект гражданской промышленности», - расскакзал Синегубов.

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