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Армія РФ вночі вдарила по Куп'янську ракетою «С-300»

26 січня 2023, 08:55

Армія РФ вночі вдарила по Куп'янську ракетою «С-300»

Вночі російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ Харківської області ракетою, попередньо «С-300». Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, зазначивши, що обійшлося без жертв і постраждалих.

У Куп'янську, за його словами, нічним ударом військ РФ розбито особистий автомобіль співробітника Нацполіції, а протягом доби в населеному пункті артилерією окупантів було зруйновано житловий будинок, магазин запчастин, об'єкт цивільної промисловості.

Також, як розповів голова Харківської ОВА, російські війська минулої доби продовжували обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

«У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок. У Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об'єкт цивільної промисловості», - розповів Синегубов.

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