В ходе ракетной атаки оккупантов погиб сотрудник «Укрэнерго»

В результате ракетной атаки российских оккупантов по энергосистеме Украины погиб сотрудник НЭК «Укрэнерго». Об этом сообщил глава компании Владимир Кудрицкий.



«13-я волна ракетных атак, 15-я атака дронов. Снова главная цель – энергетическая инфраструктура. К сожалению, имеем тяжелые потери. Сегодня во время ракетной атаки погиб работник одной из ремонтных бригад "Укрэнерго" Федор Пиха и пострадали его коллеги», – говорится в сообщении.



Он также отметил, что несколько дней назад погибли сотрудники компании Александр Бизин, Иван Пилипов, Александр Плахута, защищавшие Украину в рядах Вооруженных Сил.



При этом Кудрицкий отметил, что российским захватчикам сегодняшней ракетной атакой, как и предыдущими, так и не удалось достичь своей основной цели – устроить коллапс в энергосистеме.



«Сейчас устанавливается масштаб повреждений, а затем ремонтные бригады начнут восстановление», – указал он.



В результате ракетной и дроновой атаки российских оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины в четверг ночью и утром в Днепровском регионе на одном из энергообъектов уничтожено основное высоковольтное оборудование. Есть попадания и повреждения оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. Наиболее серьезные проблемы с энергоснабжением на юге страны, в том числе и в Одесской области.