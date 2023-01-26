У ході ракетної атаки окупантів загинув співробітник «Укренерго»

Внаслідок ракетної атаки російських окупантів по енергосистемі України загинув співробітник НЕК «Укренерго». Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький.



«13-а хвиля ракетних атак, 15-а атака дронів. Знову головною метою є енергетична інфраструктура. На жаль, маємо тяжкі втрати. Сьогодні під час ракетної атаки загинув працівник однієї з ремонтних бригад "Укренерго" Федір Піха та постраждали його колеги», – йдеться у повідомленні.



Він також зазначив, що кілька днів тому загинули співробітники компанії Олександр Бізін, Іван Пилипов, Олександр Плахута, які захищали Україну у лавах Збройних Сил.



При цьому Кудрицький зазначив, що російським загарбникам сьогоднішньою ракетною атакою, як і попередніми, так і не вдалося досягти своєї основної мети – влаштувати колапс в енергосистемі.



«Зараз встановлюється масштаб пошкоджень, а потім ремонтні бригади почнуть відновлення», - зазначив він.



Внаслідок ракетної та дронової атаки російських окупантів з енергетичної інфраструктури України в четвер вночі та вранці у Дніпровському регіоні на одному з енергооб'єктів знищено основне високовольтне обладнання. Є попадання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. Найбільш серйозні проблеми з енергопостачанням на півдні країни, зокрема й на Одещині.