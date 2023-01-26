Обострение продолжается: Кириленко о ситуации на фронте в Донецкой области

Ситуация на линии фронта существенно обострилась, сместившись с юга в центр Донецкой области. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Если у нас самым горячим было и остается Бахмутское направление, тем не менее очень горячо и в Авдеевке», – сказал он в эфире телеканала «Рада».



Также, по его словам, сильно страдает Угледарская громада. Погиб один человек и двое ранены, напомнил Кириленко.



При этом российские оккупанты терпят потери, но не отказываются при этом от тактики выжженной земли.



В Краматорске сегодня ситуация полностью контролируема, добавил Кириленко.



«Ракетные удары, к сожалению, происходят периодически по несколько раз в неделю, и по несколько дней подряд. Но местная власть и военная администрация функционирует. Люди обеспечены всем необходимым. С сентября, после того как газоснабжение было восстановлено, количество жителей Краматорска увеличилось почти в два раза», – рассказал глава Донецкой ОВА.