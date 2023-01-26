Загострення триває: Кириленко щодо ситуації на фронті в Донецькій області

Ситуація на лінії фронту суттєво загострилася, змістившись із півдня до центру Донецької області. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Якщо у нас найгарячішим був і залишається Бахмутський напрямок, проте дуже гаряче і в Авдіївці», – сказав він в ефірі телеканалу «Рада».



Також, за його словами, сильно страждає Вугледарська громада. Загинула одна людина та двоє поранені, нагадав Кириленко. При цьому російські окупанти зазнають втрат, але не відмовляються при цьому від тактики випаленої землі.



У Краматорську сьогодні ситуація повністю контрольована, додав Кириленко.



«Ракетні удари, на жаль, відбуваються періодично кілька разів на тиждень, і кілька днів поспіль. Але місцева влада та військова адміністрація функціонує. Люди забезпечені всім необхідним. З вересня після того, як газопостачання було відновлено, кількість мешканців Краматорська збільшилася майже вдвічі», – розповів голова Донецької ОВА.