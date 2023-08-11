Россия запустила четыре ракеты «Кинжал», одна сбита

11 августа около 10:00 российские войска запустили четыре аэробаллистических ракеты Х-47 «Кинжал» с четырех самолетов МиГ-31К. Одну ракету удалось сбить.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей РФ.

Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области.

Одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили недалеко от аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры, одной из ракет попала в жилой сектор.

Напомним, 11 августа утром из-за ракетного удара ВС РФ по Прикарпатью погиб ребенок. По данным МВД, около 10:00 захватчики ударили аэробаллистическими ракетами по жилому дому в Коломыйском районе.