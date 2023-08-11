Росія запустила чотири ракети «Кинджал», одна збита

11 серпня близько 10:00 російські війська запустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К. Одну ракету вдалося збити.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ.

Ракети заходили у повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

Одну ракету Х-47 вдалося знищити у межах Київської області. Інші вдарили недалеко від аеродрому. Вражені об'єкти цивільної інфраструктури, одна з ракет потрапила до житлового сектору.

Нагадаємо, 11 серпня вранці через ракетний удар ЗС РФ по Прикарпаттю загинула дитина. За даними МВС, близько 10:00 загарбники вдарили аеробалістичними ракетами по житловому будинку в Коломийському районі.