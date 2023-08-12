У Криму заявили, що відбили уночі 20 безпілотників

Крим знову атакували безпілотники, заявили в окупаційній адміністрації. Міноборони РФ підтвердило цю інформацію.



У міністерстві країни-окупанта заявили, що на півострів летіло 20 дронів. Стверджується, що 14 із них було знищено силами протиповітряної оборони, ще 6 — підвалено засобами радіоелектронної боротьби.



У мережі також опублікували кадри, як стверджується, нічної атаки на селище Новоозерне. Раніше журналісти там фіксували велике накопичення військової техніки РФ. До 2014 року там знаходилася Південна військово-морська база ВМС України.