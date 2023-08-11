Соцсети начали травлю вожатой детского лагеря в Крыму после ее перепалок с детьми

В оккупированном Крыму оккупационное министерство образования РФ проверяют вожатую лагеря «Мультфильм» Марию Сухомлин. В социальные сети выложили видео, на котором она ругается с воспитанниками.



Также в соцсети выложили вырезки и ее видеоблога.



«Просто мерзкие русские дети. Я их ненавижу, просто ненавижу», — сказал девушка у себя в Telegram-канале.



Вожатую отстранили от работы. А девушка уже записала видео с извинениями.



В то же время пользователи соцсетей распространяют информацию о том, что девушка якобы учится в харьковском вузе. Также предметом обвинений стало то, что некоторые свои записи и публикации в соцсетях она ведет на украинском языке.



На одном из ее фото указана геометка «Украина. Крым».

Ранее оккупационный суд Крыма оштрафовал трех девушек, которые танцевали в аквапарке Алушты под песню Верки Сердючки. Девушек оштрафовали на 15 тысяч рублей (5,5 тысяч гривен), а также на камеру заставили извиниться «за необдуманный поступок».