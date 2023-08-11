В Крыму трех девушек за танец под Сердючку оштрафовали и заставили спеть песню о Путине

Оккупационный суд Крыма оштрафовал трех девушек, которые танцевали в аквапарке Алушты под песню Верки Сердючки. Девушек оштрафовали на 15 тысяч рублей (5,5 тысяч гривен), а также на камеру заставили извиниться «за необдуманный поступок».



Девушки в возрасте 19, 20 и 26 лет на рабочем месте в аквапарке танцевали под песню «Гуляночка» Верки Сердючки. В сети появился отрывок видео, на котором девушки танцуют слова «Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так».

Видео появилось в Telegram-канале движения «Крымский СМЕРШ», участники которого преследуют тех, кто выступает против войны с Украиной.



Позже в том же Telegram-канале появилось новое видео с девушками. Они извиняются, выражают поддержку участникам «специальной военной операции» и поют песню со словами «Владимир Путин — молодец».

В МВД РФ песню Сердючки назвали «тематической песней украинского исполнителя с недопустимым смыслом». Девушкам выдвинули подозрение в «дискредитации армии РФ», а суд признал виновными.