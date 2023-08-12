У СБУ розповіли подробиці нічної атаки дронів у Криму — ЗМІ

Атака безпілотників у ніч проти 13 серпня в окупованому Криму була спецоперацією Служби безпеки України. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела у СБУ.



За словами співрозмовників видання, 17 дронів атакували логістичну базу російських військ неподалік Євпаторії. Дрони військової контррозвідки СБУ відпрацювали по наметовому містечку російських військ, стоянках автомобільної техніки та паливозаправникам.



Наразі точний масштаб пошкоджень уточнюється, зазначають джерела в СБУ, але, попередньо, йдеться про десятки вбитих і поранених російських військових та безліч пошкодженої техніки.

Сьогодні вночі у Криму пролунали вибухи. Очевидці публікували кадри роботи російської ППО.



У мережі також опублікували кадри, як стверджується, нічної атаки на селище Новоозерне. Раніше журналісти там фіксували велике накопичення військової техніки РФ.



У Міноборони РФ стверджують, що відбили атаку українських безпілотників. Стверджується, що 14 із них було знищено силами протиповітряної оборони, ще 6 — підвалено засобами радіоелектронної боротьби.