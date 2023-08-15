Ракетная атака на Львов: повреждено 40 домов

Фото: телеграм-канал Максима Козицкого

В период с 5:20 до 5:30 армия России атаковала ракетами Львовскую область, повреждено 40 домов.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Во время этой ракетной атаки, к счастью, обошлось без погибших. Пострадали 15 человек. Самой младшей потерпевшей 10 лет, самой старшей – 72. У большинства пострадавших царапины и порезы из-за выбитых окон, ушибов. Пять человек были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Потерпели разрушения 20 домов в Железнодорожном районе. Больше всего – на улицах Каховской и Патона. Были возгорания, повреждены окна и крыши. Во Львовском медицинском профессиональном колледже «Монада» выбиты окна, также произошло возгорание в трех зданиях промышленного предприятия.

Одна из ракет попала на территорию детского сада.

В Ставчанах Львовского района повреждены 15 жилых домов в частном секторе, из них 6 — критически. Также повреждены легковые автомобили.

В селе Суховоля Львовского района обломками от ракет повреждены четыре жилых дома в частном секторе, пострадавших нет.

Продолжается обследование поврежденных зданий и ликвидация последствий удара.

Напомним, ночью российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску Донецкой области.