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Ракетна атака на Львів: пошкоджено 40 будинків

15 серпня 2023, 12:05

Ракетна атака на Львів: пошкоджено 40 будинків

Фото: телеграм-канал Максима Козицького Фото: телеграм-канал Максима Козицького

У період із 5:20 до 5:30 армія Росії атакувала ракетами Львівську область, пошкоджено 40 будинків.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Під час цієї ракетної атаки, на щастя, обійшлося без загиблих. Постраждали 15 людей. Наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій – 72. У більшості постраждалих подряпини та порізи через вибиті вікна, забої. П'ятеро людей було госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.

Зазнали руйнування 20 будинків у Залізничному районі. Найбільше — на вулицях Каховській та Патона. Були загоряння, пошкоджено вікна та дахи. У Львівському медичному професійному коледжі «Монада» вибито вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства.

Одна з ракет потрапила на територію дитячого садка.

У Ставчанах Львівського району пошкоджено 15 житлових будинків у приватному секторі, з них 6 – критично. Також пошкоджено легкові автомобілі.

У селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкоджено чотири житлові будинки у приватному секторі, постраждалих немає.

Триває обстеження пошкоджених будівель та ліквідація наслідків удару.

Нагадаємо, вночі російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську Донецької області.

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