Зеленский: Первое судно прошло через новый украинский коридор

Первое гражданское судно уже прошло через новый украинский гуманитарный коридор, отчалив от Одесского порта, и движется в направлении пролива Босфор. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



«Безопасное море для всех. Это принципиальная позиция Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность судоходства являются основными международными принципами», — подчеркнул Зеленский.



Он отметил, что ранее Украина официально уведомила Международную морскую организацию о работе коридора, а она, в свою очередь, подтвердила право Украины на обеспечение свободы судоходства и призвала Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции.



«Безопасное море для всех. Это принципиальная позиция Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность судоходства являются основными международными принципами», — подчеркнул Зеленский.



Как сообщалось сегодня ранее, из порта Одессы вышел контейнеровоз «Йозеф Шульте» под флагом Гонконга. Судно находилось в Одесском порту с 23 февраля 2022 года.