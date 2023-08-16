Зеленський: Перше судно пройшло через новий український коридор

Перше цивільне судно вже пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту, і рухається в напрямку протоки Босфор. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.



«Безпечне море для всіх. Це принципова позиція України та наших партнерів. Свобода та безпека судноплавства є основними міжнародними принципами», — наголосив Зеленський.



Він зазначив, що раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію про роботу коридору, а вона, у свою чергу, підтвердила право України на забезпечення свободи судноплавства та закликала Росію припинити загрози та дотримуватись міжнародних конвенцій.



«Безпечне море для всіх. Це принципова позиція України та наших партнерів. Свобода та безпека судноплавства є основними міжнародними принципами», — наголосив Зеленський.



Як повідомлялося сьогодні раніше, з порту Одеси вийшов контейнеровоз «Йозеф Шульте» під прапором Гонконгу. Судно перебувало в Одеському порту з 23 лютого 2022 року.