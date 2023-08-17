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Україна має сама вирішити умови переговорів щодо закінчення війни — Столтенберг

17 серпня 2023, 21:40

Україна має сама вирішити умови переговорів щодо закінчення війни — Столтенберг

Приймати рішення, коли умови будуть придатними для приєднання до будь-яких переговорів після російського вторгнення, має сама Україна, заявив глава НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters.

«Саме українці, і лише українці, можуть вирішувати, коли є умови для переговорів, і хто може вирішувати за столом переговорів, яке рішення є прийнятним», — сказав Столтенберг на конференції в норвезькому місті Орендал.

Він додав, що позиція НАТО залишається незмінною, а роль Альянсу полягає у підтримці України.

Коментуючи слова керівника апарату генерального секретаря НАТО Стіана Йєнсена, який 15 серпня припустив, що Україна може поступитися територією РФ у рамках угоди про припинення війни, а потім сказав, що шкодує про свої коментарі, Столтенберг сказав:

 «Його посил, який є моїм основним посилом і який є основним посилом НАТО, полягає, по-перше, у тому, що політика НАТО є незмінною — ми підтримуємо Україну».

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Напередодні керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен в інтерв'ю припустив, що Україна може стати членом НАТО у разі територіальних поступок РФ. За його словами, дискусії щодо майбутнього статусу України в контексті Північноатлантичного альянсу після війни продовжуються, в них, серед іншого, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

Українська сторона розкритикувала цю заяву. У МЗС України назвали такі розмови «цілком неприйнятними», а секретар РНБО Олексій Данилов назвав заяву «дивним закидом».

16 серпня в НАТО назвали помилкою заяву Єнсена щодо України.

А сам Єнссен пізніше уточнив, що його заява «була частиною дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні». «Я не мав так говорити. Це була помилка», — наголосив він.

На саміті НАТО в липні генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться всі союзники та будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри — модернізацію оборонних інститутів України та війну в країні.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не обміняє жодного статусу на території. За його словами, цю позицію чітко знають партнери України.

У вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

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