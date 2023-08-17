Лукашенко визнав, що з території Білорусі війська РФ напали на Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що на початку війни російські окупаційні війська зайшли до України з території Білорусі. При цьому своєї відповідальності за вторгнення російських військ до України він не бачить.
Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю Діані Панченко.
«Так, з території Білорусі окремі частини (військ РФ — ред.) перетнули кордон України (24 лютого — ред.)», — сказав він.
За словами Лукашенка, російські частини перебували у Білорусі у рамках планових навчань.
«Ми провели ці вчення. Вони були масштабними. Ми бачили, яка ситуація складається навіть не на кордоні з Білоруссю. Ми бачили, що на Заході ми маємо з боку Польщі, Литви, Латвії. Пам'ятайте про цю міграційну кризу», — розповів самопроголошений президент.
Лукашенко пропонує «задати президентові України питання», чому частина російських військ під час виходу з Білорусі пішла не до Росії, а до України.
Він вважає себе невинним у цій ситуації, бо це не стосувалося білоруських військ.
«До мене претензій не можете висунути. Жодного білоруса з нашої армії там не було. Ми цей кордон не перетинали. А ось ви нас провокували», — сказав Лукашенко українській журналістці.