В порту Новороссийска произошел масштабный пожар

Масштабный пожар произошел в грузовом терминале порта Новороссийска.
Как сообщили в МЧС РФ, загорелись деревянные поддоны. Пожар локализовали на площади 1300 квадратных метров.
По данным Baza, загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючим маслом.
Причины пожара пока устанавливаются.
4 августа бухта Новороссийска подверглась атаке морских дронов Украины. Дрон ударил по десантному кораблю «Оленегорский горняк». В результате корабль российского флота РФ получил серьезные повреждения.
Ответсвенность за атаку взяла на себя Служба безопасности Украины.