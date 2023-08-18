В порту Новороссийска произошел масштабный пожар

В порту Новороссийска вспыхнул масштабный пожар. Фото: соцсети

Масштабный пожар произошел в грузовом терминале порта Новороссийска.



Как сообщили в МЧС РФ, загорелись деревянные поддоны. Пожар локализовали на площади 1300 квадратных метров.



По данным Baza, загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючим маслом.



Причины пожара пока устанавливаются.

4 августа бухта Новороссийска подверглась атаке морских дронов Украины. Дрон ударил по десантному кораблю «Оленегорский горняк». В результате корабль российского флота РФ получил серьезные повреждения.



Ответсвенность за атаку взяла на себя Служба безопасности Украины.