У порту Новоросійська сталася масштабна пожежа

Масштабна пожежа сталася у вантажному терміналі порту Новоросійська.
Як повідомили в МНС РФ, спалахнули дерев'яні піддони. Пожежу локалізували на площі 1300 квадратних метрів.
За даними Baza, спалахнули дерев'яні палети, на яких стояли бочки з горючим маслом.
Причини пожежі наразі встановлюються.
4 серпня бухта Новоросійська зазнала атаки морських дронів України. Дрон ударив по десантному кораблю «Оленьогірський гірник». В результаті корабель російського флоту РФ зазнав серйозних пошкоджень.
Відповідальність за атаку взяла на себе Служба безпеки України .