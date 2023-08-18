У порту Новоросійська сталася масштабна пожежа

У порту Новоросійська спалахнула масштабна пожежа. Фото: соцмережі

Масштабна пожежа сталася у вантажному терміналі порту Новоросійська.



Як повідомили в МНС РФ, спалахнули дерев'яні піддони. Пожежу локалізували на площі 1300 квадратних метрів.



За даними Baza, спалахнули дерев'яні палети, на яких стояли бочки з горючим маслом.



Причини пожежі наразі встановлюються.

4 серпня бухта Новоросійська зазнала атаки морських дронів України. Дрон ударив по десантному кораблю «Оленьогірський гірник». В результаті корабель російського флоту РФ зазнав серйозних пошкоджень.



Відповідальність за атаку взяла на себе Служба безпеки України .