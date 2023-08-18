Працюють в екстремальних умовах: аграрії Донеччини зібрали врожай

Збирання зернових в Донецкой области. Фото: Донецька ОВА

На Донеччині зібрали врожай ранніх зернових та зернобобових культур на площі понад 143 тисячі га — це майже 91% від запланованого обсягу. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



У трьох громадах роботи у цьому напрямі вже остаточно завершено: у Шаховській, Новодонецькій та Черкаській.



Збір цьогорічних урожаїв був ускладнений не лише активними бойовими діями, зазначають в ОВА, а й погодними умовами: через постійні дощі доводилося відкладати роботи.



«Попри це, вже зараз можна говорити, що з літнім сезоном наші аграрії впоралися... Аграрії Донеччини у надзвичайно складних умовах продовжують працювати на продовольчу безпеку регіону та країни», — резюмували в ОВА.





Цього року українські аграрії можуть зібрати близько 56,4 млн тонн зернових, а також 20,3 млн тонн олійних, що на 5% більше за показник 2022 року.