«Белые ангелы» спасли жительницу Авдеевки из горящего подвала магазина

В Авдеевке Донецкой области экипаж подразделения полиции «Белый Ангел» спас из подвала горящего магазина местную жительницу. Российские оккупационные войска обстреляли город, они ударили по жилому кварталу города. Снаряды попали в магазин, где находились мирные жители.



«Белые ангелы» привезли жителям Авдеевки хлеб. В это время начался обстрел. Правоохранители получили сообщение, что российские снаряды попали в магазин, где всегда было людно. Сотрудники полиции отправились на помощь.



Прибыв на место, полицейские увидели горящий магазин, который люди пытались потушить. Правоохранителям сообщили, что под завалами в подвале находится заведующая магазином. Женщина пыталась от обстрелов там спрятаться, однако произошел пожар и она не могла выбраться.



Надев противогазы, которые помогали перемещаться сквозь дым, правоохранители проникли в помещение. Однако там им пришлось разбить стену, чтобы помочь женщине выбраться. Вместе с ней были спасены две собаки и кот. Женщина не пострадала.



Другие жители, которые находились в магазине, также не пострадали.