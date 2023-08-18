«Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину

В Авдіївці Донецької області екіпаж підрозділу поліції «Білі янголи» врятував із підвалу палаючого магазину місцеву мешканку. Російські окупаційні війська обстріляли місто, вони вдарили по житловому кварталі міста. Снаряди потрапили до магазину, де були мирні жителі.



«Білі янголи» привезли мешканцям Авдіївки хліб. У цей час розпочався обстріл. Правоохоронці отримали повідомлення, що російські снаряди потрапили до крамниці, де завжди було людно. Співробітники поліції вирушили на допомогу.



Прибувши на місце, поліцейські побачили палаючу крамницю, яку люди намагалися загасити. Правоохоронцям повідомили, що під завалами у підвалі знаходиться завідувачка магазину. Жінка намагалася від обстрілів там сховатись, проте сталася пожежа і вона не могла вибратися.



Одягнувши протигази, які допомагали переміщатися крізь дим, правоохоронці проникли до приміщення. Однак там їм довелося розбити стіну, щоб допомогти жінці вибратися. Разом з нею було врятовано двох собак і кіт. Жінка не постраждала.



Інші мешканці, які перебували у магазині, також не постраждали.