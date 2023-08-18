Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину

18 серпня 2023, 22:03

«Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину

«Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину

В Авдіївці Донецької області екіпаж підрозділу поліції «Білі янголи» врятував із підвалу палаючого магазину місцеву мешканку. Російські окупаційні війська обстріляли місто, вони вдарили по житловому кварталі міста. Снаряди потрапили до магазину, де були мирні жителі.

«Білі янголи» привезли мешканцям Авдіївки хліб. У цей час розпочався обстріл. Правоохоронці отримали повідомлення, що російські снаряди потрапили до крамниці, де завжди було людно. Співробітники поліції вирушили на допомогу.

Прибувши на місце, поліцейські побачили палаючу крамницю, яку люди намагалися загасити. Правоохоронцям повідомили, що під завалами у підвалі знаходиться завідувачка магазину. Жінка намагалася від обстрілів там сховатись, проте сталася пожежа і вона не могла вибратися.

Одягнувши протигази, які допомагали переміщатися крізь дим, правоохоронці проникли до приміщення. Однак там їм довелося розбити стіну, щоб допомогти жінці вибратися. Разом з нею було врятовано двох собак і кіт. Жінка не постраждала.

Інші мешканці, які перебували у магазині, також не постраждали.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Авдіївка
Інше
наслідки обстрілу
Організації
Білі Янголи

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:40
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 серпня
22:35
Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
20:46
Ще один вибух пролунав у Донецьку: є жертви
20:31
«ЛНР» звинувачує підлітка в замаху на вбивство «за проросійські погляди»
20:26
Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ►
18:29
Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►
15:35
У Донецьку комунальники загинули від детонації вибухонебезпечного предмета
12:41
Без загальних «виборів»: стало відомо, як призначатимуть голову «ЛНР»
00:25
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 серпня
22:55
В окупованому Донецьку поранено чоловіка і жінку похилого віку
18:07
Очне чи дистанційне навчання — донецькі батьки скаржаться на примус з боку шкіл
18:02
Росія видала понад 108 тисяч посвідчень водіїв на окупованій Луганщині
15:19
«ДНР»: Співробітника донецької шахти Скочинського поранено під час обстрілу
14:33
В Україні судитимуть главу «ЛНР» Пасічника
14:06
«Суд ДНР» засудив двох полонених азовців до 24 років в’язниці
13:27
МВС РФ: Близько 80% жителів окупованої Луганщини отримали російські паспорти
23:27
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 серпня
19:15
Ідентифікація переселенців по відеозв'язку недоступна — потрібен ще один документ
15:40
«ДНР»: Чоловік загинув у Донецьку через обстріл, ще одного поранено в Ясинуватій
13:12
«ДНР»: У Донецьку за ранок сталося два підриви на міні «Пелюсток»
усі новини
23:40
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 серпня
23:23
«Шахтар» гратиме домашні матчі єврокубків у Німеччині
22:35
Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
22:03
«Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину
21:16
Окупанти обстріляли «Пункт незламності» у Часовому Яру: є поранені
20:46
Ще один вибух пролунав у Донецьку: є жертви
20:31
«ЛНР» звинувачує підлітка в замаху на вбивство «за проросійські погляди»
20:26
Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ►
19:50
Bild: Росія, Туреччина та Катар готують нову угоду замість «зернової угоди»
19:25
Сільгосппідприємства Донеччини постраждали від війни на 4,3 мільярда гривень
19:00
Працюють в екстремальних умовах: аграрії Донеччини зібрали врожай
18:29
Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►
17:30
F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів — Білий дім
15:35
У Донецьку комунальники загинули від детонації вибухонебезпечного предмета
15:03
У ГУР анонсували «хороші новини» щодо обмінів українських полонених
14:40
Суд залишив під вартою до 9 вересня суддю, який збив на смерть нацгвардійця на блокпості
14:24
Верещук: Активізувався виїзд людей із захоплених РФ територій України
13:28
Сили РФ вдарили по селу у Запоріжжі, пошкоджено гімназію та приватні будинки
12:41
Без загальних «виборів»: стало відомо, як призначатимуть голову «ЛНР»
12:08
У порту Новоросійська сталася масштабна пожежа
усі новини
ВІДЕО
Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
18 серпня, 22:35
«Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину «Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину
18 серпня, 22:03
Наслідки вибуху у центрі Донецька. Фото: соцмережі Ще один вибух пролунав у Донецьку: є жертви
18 серпня, 20:46
Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ► Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ►
18 серпня, 20:26
Наслідки удару по будівлі поліції окупованого Енергодару. Фото: соцмережі Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►
18 серпня, 18:29
У порту Новоросійська спалахнула масштабна пожежа. Фото: соцмережі У порту Новоросійська сталася масштабна пожежа
18 серпня, 12:08

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама