Украина получит от Нидерландов 42 самолета F-16 после подготовки пилотов

Владимир Зеленский и Марк Рютте. Фото: Telegram

Украина получит от Нидерландов 42 самолета F-16 после тренировки украинских пилотов и инженеров. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.



«Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

На этой неделе США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только будет завершена подготовка пилотов.



Украинские пилоты уже отправились на обучение управлением самолетами F-16 в Великобританию и Швецию.



16 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат спрогнозировал, что партнеры не успеют передать самолеты F-16 Украине этой осенью или зимой из-за продолжительного процесса обучения пилотов.