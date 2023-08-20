Україна отримає від Нідерландів 42 літаки F-16 після підготовки пілотів

Володимир Зеленський та Марк Рютте. Фото: Telegram

Україна отримає від Нідерландів 42 літаки F-16 після тренування українських пілотів та інженерів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.



«Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні — після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок, — написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Цього тижня США схвалили відправку винищувачів F-16 до України з Данії та Нідерландів, як тільки буде завершено підготовку пілотів.



Українські пілоти вже вирушили на навчання керуванням літаками F-16 до Великобританії та Швеції.



16 серпня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спрогнозував , що партнери не встигнуть передати літаки F-16 Україні цієї осені чи взимку через тривалий процес навчання пілотів.