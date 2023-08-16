Україна не отримає винищувачі F-16 восени чи взимку

Україна не зможе захистити своє небо винищувачами F-16 цієї осені чи взимку, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Вже очевидно, що не зможемо захистити Україну літаками F-16 протягом осені і цієї зими», — сказав Ігнат в ефірі телемарафону.



Він додав, що на цей літак «були великі надії, що він стане частиною протиповітряної оборони, яка зможе захистити нас від ракетного та дронового тероризму Росії».



При цьому Ігнат зазначив, що питання про навчання українського персоналу, зокрема пілотів та інженерів, «зрушилось з місця».



«Ми розуміємо, що таки наші льотчики найближчим часом навчатимуться в країнах-членах авіаційної коаліції», — сказав спікер Повітряних сил.



«Але водночас потрібно проводити посилення нашого ППО», — резюмував Ігнат.