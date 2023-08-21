На Донеччині за добу від обстрілів постраждали семеро людей

За минулу доби, 20 серпня, в Донецькій області внаслідок російських обстрілів постраждали семеро людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



«За 20 серпня росіяни поранили 7 мешканців Донбасу: 3 — у Часовому Яру, 2 — у Красногорівці, 1 — у Петрівці та Авдіївці», — розповів він.



Усього з початку повномасштабного вторгнення військ Росії на підконтрольній Україні частині Донеччини зафіксовано загибель 1662 людей, ще 4026 осіб отримали поранення.



«Поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен військовий злочинець буде покараний», — додав Кириленко.

Нагадаємо, що окупанти 20 серпня обстріляли Авдіївку, Красногорівку та Торецьк на Донеччині. В результаті атаки було поранено чотирьох людей.