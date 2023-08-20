Россияне обстреляли Донецкую область: ранены четыре человека

Вооруженные силы РФ обстреляли Авдеевку, Красногоровку и Торецк в Донецкой области. В результате атаки были ранены четыре человека. Об этом сообщает Донецкая облпрокуратура.



По предварительным данным, против вооруженные силы РФ использовали артиллерию.



В результате попаданий по жилым кварталам получили телесные повреждения различной степени тяжести четверо граждан — женщины 51 и 57 лет и двое мужчин 54 и 81 года.



«Двое пострадавших во время обстрелов находились на территории собственных домов, еще двое — мужчина и женщина, в транспортных средствах, когда двигались по одной из автодорог региона. С осколочными ранениями, сотрясением головного мозга и контузией они доставлены в медицинские учреждения», — сообщили в прокуратуре.



Кроме того, по данным правоохранителей, взрывами повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные постройки.



Проводятся досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.