Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Россияне обстреляли Донецкую область: ранены четыре человека

20 августа 2023, 21:48

Россияне обстреляли Донецкую область: ранены четыре человека

Вооруженные силы РФ обстреляли Авдеевку, Красногоровку и Торецк в Донецкой области. В результате атаки были ранены четыре человека. Об этом сообщает Донецкая облпрокуратура.

По предварительным данным, против вооруженные силы РФ использовали артиллерию.

В результате попаданий по жилым кварталам получили телесные повреждения различной степени тяжести четверо граждан — женщины 51 и 57 лет и двое мужчин 54 и 81 года.

«Двое пострадавших во время обстрелов находились на территории собственных домов, еще двое — мужчина и женщина, в транспортных средствах, когда двигались по одной из автодорог региона. С осколочными ранениями, сотрясением головного мозга и контузией они доставлены в медицинские учреждения», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, по данным правоохранителей, взрывами повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные постройки.

Проводятся досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:11
В ДТП с автобусом в оккупированном Луганске пострадали шесть человек
18:49
Мэрия Мариуполя сообщила, сколько детей погибли в ходе вторжения РФ
17:24
«ДНР»: В Ясиноватой в ходе обстрела погиб мужчина, ранены четыре человека
14:29
Оккупанты планируют заселить 300 тысяч россиян в Мариуполь — ЦНС
14:20
В захваченном Донецке появилась улица Дарьи Дугиной
12:54
Была стрельба, на крышах стояли снайперы. В Мариуполе «кадыровцы» напали на россиян
23:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 19 августа
17:30
ФСБ «ЛНР» задержала за «шпионаж» жительницу оккупированной Луганской области
12:29
В «ДНР» предложили запретить использовать технику Apple «депутатам»
23:40
Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 августа
22:35
Скандал в Мариуполе: жителям не дают жилье, а предлагают взять ипотеку
20:46
Еще один взрыв прозвучал в Донецке: есть жертвы
20:31
«ЛНР» обвиняет подростка в покушении на убийство «за пророссийские взгляды»
20:26
Почему к российским волонтерам в оккупации относятся, как к врагам ►
18:29
Украинские военные атаковали дроном руководителей «полиции» Энергодара. Есть раненые ►
15:35
В Донецке коммунальщики погибли от детонации взрывоопасного предмета
12:41
Без всеобщих «выборов»: стало известно, как будут назначать главу «ЛНР»
00:25
Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 августа
22:55
В оккупированном Донецке ранены пожилые мужчина и женщина
18:07
Очное или дистанционное обучение — донецкие родители жалуются на принуждение со стороны школ
все новости
21:48
Россияне обстреляли Донецкую область: ранены четыре человека
21:11
В ДТП с автобусом в оккупированном Луганске пострадали шесть человек
20:18
Зеленский: мы не начали контрнаступление раньше, потому что не было чем
19:16
Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16
18:49
Мэрия Мариуполя сообщила, сколько детей погибли в ходе вторжения РФ
18:13
Российские оккупанты дважды обстреляли Херсонщину, есть погибшие
17:24
«ДНР»: В Ясиноватой в ходе обстрела погиб мужчина, ранены четыре человека
15:58
Россияне ударили по Волчанску: есть погибший
15:37
Украина получит от Нидерландов 42 самолета F-16 после подготовки пилотов
14:29
Оккупанты планируют заселить 300 тысяч россиян в Мариуполь — ЦНС
14:20
В захваченном Донецке появилась улица Дарьи Дугиной
12:54
Была стрельба, на крышах стояли снайперы. В Мариуполе «кадыровцы» напали на россиян
12:17
В Ростовской области два дрона-камикадзе упали на воинскую часть
11:10
Украинские пилоты отправились на обучение F-16 в Британию и Швецию
10:58
Дрон атаковал Славянск, обстрелы Угледара и Константиновки — сводка за сутки
09:35
В российском Курске в результате атаки дрона поврежден вокзал
08:52
Житель Торецка ранен в результате обстрелов Донецкой области
23:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 19 августа
21:38
В Чернигове из-за ракетного удара за медпомощью обратились 140 человек, 41 госпитализирован
17:30
ФСБ «ЛНР» задержала за «шпионаж» жительницу оккупированной Луганской области
все новости
ВИДЕО
В Мариуполе жителям не дают жилье, а предлагают взять ипотеку. Фото: соцсети Скандал в Мариуполе: жителям не дают жилье, а предлагают взять ипотеку
18 августа, 22:35
«Белые ангелы» спасли жительницу Авдеевки из горящего подвала магазина «Белые ангелы» спасли жительницу Авдеевки из горящего подвала магазина
18 августа, 22:03
Последствия взрыва в центре Донецка. Фото: соцсети Еще один взрыв прозвучал в Донецке: есть жертвы
18 августа, 20:46
Почему к российским волонтерам в оккупации относятся, как к врагам ► Почему к российским волонтерам в оккупации относятся, как к врагам ►
18 августа, 20:26
Последствия удара по зданию полиции оккупированного Энергодара. Фото: соцсети Украинские военные атаковали дроном руководителей «полиции» Энергодара. Есть раненые ►
18 августа, 18:29
В порту Новороссийска вспыхнул масштабный пожар. Фото: соцсети В порту Новороссийска произошел масштабный пожар
18 августа, 12:08

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама