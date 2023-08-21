Росіяни гатили по Херсону з артилерії та мінометів: є загиблі та поранені

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон. Внаслідок атаки за минулу добу є загиблі та травмовані. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Проскудін.



«Минулої доби противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, «Градів», БПЛА та авіації. Містом Херсон ворог випустив 47 снарядів», — написав він.

Глава ОВА зазначив, що військовослужбовці РФ потрапили до житлових кварталів населених пунктів області. Під вогнем опинилися об'єкт критичної інфраструктури та територія заводу у Херсоні.



Відомо, що через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 — отримали поранення.

Нагадаємо, окупанти 20 серпня двічі атакували Херсонську область, загинули двоє людей, є поранені.