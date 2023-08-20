Российские оккупанты дважды обстреляли Херсонщину, есть погибшие

Российские оккупанты 20 августа дважды атаковали Херсонскую область, погибли два человека, есть раненые. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



Так, 20 августа около 15:00 оккупанты обстреляли село Казацкое в Новокаховской громаде.



«Вражеский танк прицельно ударил по жилому дому, из-за чего 60-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью. У 45-летней женщины — множественные осколочные ранения», — говорится в сообщении.



Затем, около 15:30 оккупанты с беспилотника сбросили два взрывных устройства на мужчину, который шел по улице Новоберислава.



Глава ОВА сообщил, что от полученных ранений 33-летний местный житель погиб на месте.