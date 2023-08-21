В Украине планируют создать военную полицию

В Украине планируется создать военную полицию, в разработке соответствующего законопроекта принимает участие Главное управление военной юстиции Минобороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба МОУ.



«Военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины. Орган будет создан на основе Военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий)», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что целью создания военной полиции является поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, ГОСТ (Государственная специальная служба транспорта).



Предполагается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО.



Упомянутый законопроект проходит процедуру согласования, говорят в МОУ.