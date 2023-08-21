В Україні планують створити військову поліцію

В Україні планується створити військову поліцію, у розробці відповідного законопроекту бере участь Головне управління військової юстиції Міноборони України. Про це повідомила прес-служба МОУ.



«Військова поліція має стати військовим формуванням із правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України. Орган буде створено на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (у зонах бойових дій)», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що метою створення військової поліції є підтримка військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту.



Передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.



Згаданий законопроект проходить процедуру узгодження, кажуть у МОУ.