ВАКС оставил Беларусь без систем электрического авиационного пуска

Антикорсуд применил санкции к министерству обороны Республики Беларусь, информирует пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.



В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции к министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях».



ВАКС вернул государству имущество, принадлежащее министерству обороны Республики Беларусь, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска.



Напомним, что Лукашенко признал, что с территории Беларуси войска РФ напали на Украину.