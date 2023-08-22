ВАКС залишив Білорусь без систем електричного авіаційного пуску

Антикорсуд застосував санкції до міністерства оборони Республіки Білорусь, повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.



У понеділок, 21 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов міністерства юстиції до Міністерства оборони Республіки Білорусь та застосувала санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закону України «Про санкції».



ВАКС повернув державі майно, яке належить міністерству оборони Республіки Білорусь, а саме складові системи електричного авіаційного пуску.



Нагадаємо, що Лукашенко визнав, що з території Білорусі війська РФ напали на Україну.