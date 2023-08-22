Войска РФ ночью атаковали Черниговскую область: погиб мужчина

Россияне ночью атаковали Черниговскую область. Фото: МВД

Сегодня ночью, 22 августа, российские военнослужащие атаковали населенные пункты Черниговской области, погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



«Этой ночью враг продолжал обстреливать населенные пункты Черниговской области. В результате вражеских ударов погиб мужчина, повреждены объекты гражданской инфраструктуры», — написал он.

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Кроме того, в Семеновке россияне попали по административному зданию — есть разрушения, повреждены соседние дома.



Напомним, 19 августа оккупанты ракетой «Искандер» ударили по центру Чернигова. В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОГА, магазины и другие общественные заведения. Пострадали 148 человек, среди них семеро погибших.