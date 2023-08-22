Війська РФ вночі атакували Чернігівську область: загинув чоловік

Росіяни вночі атакували Чернігівську область. Фото: МВС

Сьогодні вночі, 22 серпня, російські військовослужбовці атакували населені пункти Чернігівської області, загинув чоловік. Про це повідомляє пресслужба МВС.



«Цієї ночі ворог продовжував обстрілювати населені пункти Чернігівської області. Внаслідок ворожих ударів загинув чоловік, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури», — написав він.

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Крім того, у Семенівці росіяни потрапили по адміністративній будівлі — є руйнування, пошкоджені сусідні будинки.



Нагадаємо, 19 серпня окупанти ракетою «Іскандер» вдарили по центру Чернігова. Внаслідок атаки пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОДА, магазини та інші громадські заклади. Постраждали 148 людей, серед них семеро загиблих.