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Число пострадавших в результате ракетного удара по Чернигову увеличилось до 156

20 августа 2023, 22:16

Число пострадавших в результате ракетного удара по Чернигову увеличилось до 156

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по центру Чернигова возросло до 156 человек. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба.

«Чернигов. Циничный обстрел центра города. Завершена спасательная операция. 156 человек пострадали, из них 41 человек в больницах. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, семеро погибших», — говорится в сообщении.

Кулеба добавил, что в результате взрыва повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств.

19 августа оккупанты ракетой «Искандер» ударили по центру Чернигова. В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОГА, магазины и другие общественные заведения. Пострадали 148 человек, среди них семеро погибших.

В момент удара в драмтеатре проходила выставка дронов.

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