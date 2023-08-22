Пятеро тяжелораненых украинских защитников вернулись из российского плена

Украина вернула из российского плена пятерых тяжелораненых военнослужащих, сообщил руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк



По его словам, до создания смешанных медицинских комиссий ответственность за определение диагнозов военнопленных, за их репатриацию при необходимости лежит на национальных медицинских комиссиях.



«Украина полностью выполняла и выполняет свои обязательства. Так, например, 24 марта 2023 года мы в одностороннем порядке репатриировали пять тяжелораненых пленных, которые подпадали под диагнозы Женевских конвенций. Хочу отметить, что в ответ Россия также передала на нашу сторону пятерых пленных... Но замечу, что они были полностью здоровы, что ставит под сомнение работу медицинских комиссий России», — сообщил Таранюк на брифинге в Military Media Center.