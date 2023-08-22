«Суд ДНР» приговорил пленного военного ВСУ 22 годам тюрьмы

Так называемый «суд» группировки «ДНР» приговорил пленного украинского военного Вячеслава Симбирского к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в «убийстве мирного жителя». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.



Вячеслав Симбирский проходил военную службу в войсковой части А0989 (56-я механизированная бригада ВСУ) в должности стрелка-помощника гранатометчика.



Утверждается, что в марте прошлого года его подразделение базировалось на территориях сел Новопетриевка и Георгиевка Великоновоселовского района. Пятого марта 2022 года Симбирский, едя на боевой машине пехоты, увидел, как мужчина в гражданской одежде без оружия забежал в один из частных домов.



Именно тогда Симбирский, по заявлениям оккупантов, якобы «навел автоматическую пушку на дом и выстрелил». Утверждается, что снаряд пробил стену дома и убил гражданского.