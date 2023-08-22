П'ятеро тяжко поранених українських захисників повернулися з російського полону

Україна повернула з російського полону п'ятьох тяжко поранених військовослужбовців, повідомив керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк.



За його словами, до створення змішаних медичних комісій відповідальність за визначення діагнозів військовополонених, за їхню репатріацію за потреби лежить на національних медичних комісіях.



«Україна повністю виконувала та виконує свої зобов'язання. Так, наприклад, 24 березня 2023 року ми в односторонньому порядку репатріювали п'ять тяжко поранених полонених, які підпадали під діагнози Женевських конвенцій. Хочу зазначити, що у відповідь Росія також передала на наш бік п'ятьох полонених... Але зауважу, що вони були цілком здорові, що ставить під сумнів роботу медичних комісій Росії», — повідомив Таранюк на брифінгу Military Media Center.