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В Киеве создадут специальный трибунал за преступление агрессии против Украины

22 августа 2023, 11:34

В Киеве создадут специальный трибунал за преступление агрессии против Украины

В Украину приехало большое количество международных юристов, экспертов и политиков и представителей координационной группы, которые поддерживают Украину в создании трибунала. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявила член по вопросам бюджетного комитета Леся Забуранная. 

«Международная конференция по созданию специального трибунала за преступление агрессии против Украины должна продемонстрировать миру более высокую справедливость. Мы видим последствия: удар по Чернигову, количество погибших детей, количество погибшего гражданского населения. Это следствие одного единственного преступления — преступления агрессии», — отметила нардеп.

По ее словам, трибунал будет заниматься исключительно одним этим преступлением и привлечением верхушки политической и военной власти России к ответственности за принятое решение по столь дерзкому и ужасному вторжению в другую страну.

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Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к созданию трибунала по преступлениям российской агрессии. 

 

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