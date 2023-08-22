Россия вернула тела 12 украинских защитников, считавшихся военнопленными. Однако сообщений об ухудшении их здоровья от российской стороны не было. Об этом на брифинге сообщил руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк, передает «Укринформ».



«По состоянию на сегодняшний день сторона Россия передала нам уже двенадцать тел наших пленных, которые до этого были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену в России. При этом никаких сообщений со стороны России ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом состоянии их не было», — сказал Таранюк.



По его словам, такие случаи подвергают сомнению качество работы или наличие в России соответствующих медицинских комиссий.



За последние несколько недель обменный фонд увеличился более чем на две сотни российских захватчиков, каждый пятый из них сдался в плен добровольно.



По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, Украине уже удалось вернуть 2598 украинцев.